Honderden studenten in Den Haag voor WK debatteren

DEN HAAG - Ruim 1200 studenten van ongeveer 220 internationale universiteiten maken zich op voor het WK debatteren in Den Haag. De wedstrijd start donderdag in de Haagse Hogeschool. Nederlandse deelnemers komen onder andere van Universiteit Leiden.

‘De debatten zijn bijna allemaal in het Engels’, vertelt organisator Bionda Merckens. ‘Dat is soms best pittig, maar gelukkig hebben de meeste Nederlandse deelnemers al goeie trainingen gehad.’De wedstrijd begint met voorrondes. ‘De studenten krijgen stellingen aangeboden en krijgen vijftien minuten de tijd om een pleidooi voor te bereiden. Een panel van vier juryleden bepalen vervolgens wie verder gaat’, aldus Merckens.Het WK debatteren is een van de grootste studentenwedstrijden ter wereld. Ieder jaar vindt het evenement in een andere stad plaats. Den Haag is dit keer aan de beurt. De finale is op 3 januari in het Zuiderstrandtheater.