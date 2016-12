OM: 'Goed pissig' bij molesteren hulpverleners, strafverdubbelaar ingezet

DEN HAAG - 'Wie tijdens de jaarwisseling een hulpverlener mishandelt, kan opnieuw rekenen op de strafverdubbelaar die het Openbaar Ministerie inzet. Dit betekent dat je als verdachte kunt rekenen op een veel hogere strafeis dan in andere gevallen.' Dit stelt hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen woensdag in zijn tweewekelijkse column bij Omroep West.

De 'strafverdubbelaar' werd eerder in het leven geroepen om het molesteren van hulpverleners tijdens de feestdagen te beteugelen. Nieuwenhuizen stelt nu dat deze manier van bestraffen werkt en ook deze jaarwisseling wordt toegepast. Op 3 en 4 januari zijn hiervoor speciale snelrechtzittingen bij de rechtbank.Zo kreeg begin dit jaar een man die op oudejaarsdag een agente een kopstoot gaf in Gouda tien weken cel opgelegd . Volgens de rechter wist de man dat de agente naast hem in de auto zat en was er geen sprake van een ongelukje. De man (32) werd op 31 december 2015 opgepakt omdat hij tussen winkelende mensen in het centrum rotjes stond af te steken op een tijdstip dat het nog niet mocht. Volgens de rechter verzette hij zich tegen zijn aanhouding. Terwijl agenten hem in de auto probeerden te krijgen, gaf hij een agente een kopstoot.Nieuwenhuizen zegt in zijn column 'goed pissig' te kunnen worden wanneer hij ziet wat hulpverleners in zaken als deze soms wordt aangedaan. 'Ik ben, net als u, gewoon een mens. Ik word net zo boos om bepaalde zaken als u.'Geweld tegen hulpverleners wordt tweemaal zo zwaar bestraft als normaal. Wie tijdens oud en nieuw de boel vernielt, kan rekenen op een driekwart hogere straf.De strengere aanpak lijkt effect te hebben. In Den Haag werden tijdens de afgelopen jaarwisseling 54 mensen aangehouden. Dat was een kwart minder dan het jaar ervoor. Ook nam volgens de gemeente Den Haag het geweld tegen hulpverleners aanzienlijk af Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen (1958) schrijft elke twee weken een column op Omroep West. Hij schrijft over het werk van het Openbaar Ministerie en de wereld van recht en onrecht. 'Wat ik wil, is juist contact met u leggen en houden. En ja, reageren behoort dus ook tot de mogelijkheden. Of zoals ze vroeger bij mij thuis zeien: 'Dè ken!''