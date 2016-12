Alphen aan den Rijn moet Mekka van Nederlandse gamers worden

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het moet het walhalla van de Nederlandse gamewereld gaan worden: een eSports game arena in Alphen aan den Rijn. Een soort stadion waarin de beste gamers van de wereld het tegen elkaar opnemen in online-computerspellen.

Het is een booming fenomeen op dit moment, maar tóch heeft Nederland het nog niet. Maar doordat de gemeente een flinke duit subsidie in het zakje doet, lijkt Alphen aan den Rijn de primeur te gaan krijgen.



'Het wordt een locatie waar competities en toernooien worden gehouden', vertelt initiatiefnemer Thomas Runhart. 'Teams en spelers gaan het hier tegen elkaar opnemen om grote prijzen te winnen.' In het gamewereldje zijn zelfs al toernooien waar prijzenpotten van 30 miljoen euro op het spel staan.



Game-hoofdstad



Runhart hoopt van Alphen 'dé hoofdstad van gamend Nederland' te maken. En het is dan ook de bedoeling de top van de gamewereld naar de stad te halen. 'Je kan het een beetje gaan vergelijken met de Eredivisie. En er zullen verschillende games gespeeld worden.'



Volgens de initiatiefnemer kan Nederland niet achterblijven. 'We hebben hier namelijk best wel wat wereldsterren', legt Runhart uit. 'En die jongens verdienen grof geld. Hier in Nederland worden ze ook wel gevolgd, maar er is nog niet echt een podium voor ze. En met deze arena hopen we daar een mooie plek voor te creëren.'



Subsidie



Vanuit een speciaal fonds investeert de gemeente Alphen aan den Rijn 100.000 euro in het initiatief. Waar de eSports game arena in Alphen moet gaan komen, is nog niet helemaal duidelijk. Op dit moment worden verschillende locaties bekeken.