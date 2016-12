Kattenkwaad van De Kraaien Haagse Song van het Jaar

DEN HAAG - In het Paard van Troje is woensdagavond de winnaar van de jaarlijkse Haagse Song van het Jaar-verkiezing gekozen. Uit alle stemmen werd rock&rapformatie De Kraaien de winnaar.

Uit een lijst van 50 Haagse nummers, kon het publiek op internet de beste, meest dansbare of grootste tranentrekker van 2016 kiezen. Het nummer 'Kattenkwaad', van de Kraaien kreeg de meeste stemmen. De Kraaien bedanken heel Nederland voor hun winst en vinden zichzelf 'een terechte winnaar'.Voordat de avond begon spraken we met genomineerden Jon Tarifa en Pat Smith, naast zijn solocarrière bekend van Splendid. 'Ik heb op mezelf gestemd,' aldus Tarifa. 'Ik wist niet dat ik meerdere vakjes aan kon klikken.. anders had ik sowieso nog op FARA gestemd. Die vind ik geweldig. En op Son Mieux. En op Pat Smith!'Smith zelf was vorig jaar al kanshebber op de prijs, met maar liefst twee liedjes in de top tien. 'Dreamgirl' eindigde op nummer drie in 2015, en het virale 'The Pirate' haalde de zevende plek. Hoe het dit jaar gaat, durft hij niet te zeggen. 'Ik wil natuurlijk wel winnen. Wie niet? Maar ik vind Camiel een heerlijke vent, dus ik gun het Son Mieux ook. En De Kraaien! Die zijn ook te gek.'Hun nummer 'Kattenkwaad', dat De Kraaien samen met Jack Parow maakten, kreeg de meeste stemmen. Na optredens van verschillende Haagse bands, waaronder Emmaly Brown, Son Mieux en Jon Tarifa. Die laatste ging eerder dit jaar nog viral met een fanmade video bij het nummer 'Don't Go'. De top 10 voor dit jaar zag er als volgt uit:01. De Kraaien & Jack Parow - Kattenkwaad02. Son Mieux - Even03. Pat Smith - All Day04. Di-rect - Fired Up05. Jon Tarifa - Don’t Go06. The Stangs - Look into the Sun07. Ed Struijlaart - Tricks Up My Sleeve08. Woot - All Night Long09. Taymir - I Want It10. Soul Sister Dance Revolution - Feng Shui