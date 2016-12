Oliebollen van Jan Vermolen uit Den Haag duikelen uit Top 100

Foto: archief

DEN HAAG - Vorig jaar waren de oliebollen van Jan Vermolen nog de lekkerste van Den Haag. Dit jaar is de kraam op het Spuiplein verdwenen uit de Top 100 van de jaarlijkse oliebollentest van het AD.

Op nummer 108 krijgt Vermolen een onvoldoende van de jury. 'Jan Vermolen had zijn dag niet of heeft teveel zijn best gedaan. De niet helemaal knapperige korst en te rijke vulling zijn kritiekpunten.' Jan baalt. 'Ik ben teleurgesteld. Vraag mij af wat er fout kan zijn gegaan. Dit zien wij dan ook als een betreurenswaardig incident.'



Andere Haagse zaken in de lijst zijn Meesterbakker Roodenrijs (30), Bakkerij Segaar (64), Hollandse Gebakkraam (65), Het Bakkertje (79) en Hollandse Gebakkraam Huijbregts (05). Aan de test deden dit jaar 160 bakkers mee. De winnaar van de oliebollentest is dit jaar opnieuw Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse.