Joods lichtfeest groots gevierd in Den Haag met enorme Chanoeka kandelaar

Foto: Michiel Steenwinkel

DEN HAAG - Een enorme Chanoeka kandelaar, genaamd 'Chanoekia' werd woensdagavond aangestoken voor het Vredespaleis in Den Haag. Woensdag is de vijfde dag van het acht dagen durende Joodse lichtfeest waarbij de Chanoekia iedere dag wordt aangestoken. Burgemeester van Aarsten was bij de ontsteking aanwezig.





Volgens de organisatie is het de grootste Chanoekia van Europa. Elk jaar bouwt de NIG (Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag) een reuze-chanoekia in het Atrium van het Haagse stadhuis, om zo het bijzondere licht te kunnen delen met heel Den Haag.









Oud Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft in een hoogwerker het 1e licht aangestoken. Met het aansteken van het licht bij het Vredespaleis wordt de boodschap van Chanoeka, de overwinning van licht over duisternis, recht over macht en vrijheid over onderdrukking overgebracht.