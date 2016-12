Komt dat zien, komt dat zien: Carnivale organiseert rariteitentalentenjacht

Den Haag - Dit jaar moest festival Carnivale door financiële problemen helaas verstek laten gaan, maar je kunt donderdagavond toch even het festivalgevoel opsnuiven. Dan organiseert de geestesvader van het festival, Joris Hentenaar, een bijzondere talentenjacht. 'De bedoeling is dat de winnaar volgend jaar zijn eigen tent op Carnivale krijgt.'

'Er is natuurlijk veel negatieve aandacht geweest voor het festival dit jaar,' aldus Hentenaar. 'Het festival zou eigenlijk ongeveer nu plaatsvinden.' Om het hooggeëerd publiek toch de sfeer van het festival te laten proeven wordt er gezocht naar passend talent. Volgend jaar gaat het festival namelijk wel door. Het nostalgische winterkermis- en theaterfestival is niet op zoek naar bands of artiesten. 'Het sideshow-werk, variété, dat is wat we willen. Hoi, ik ben Cor, en ik kan mijn nek 360 graden draaien. Dat werk,' aldus een enthousiaste Hentenaar. De talentenjacht begint donderdagavond om 21:00 uur in de Bordelaise, op een steenworp van Carnivale-locatie Huijgenspark. Opgeven is niet nodig: je kunt gewoon binnen lopen.