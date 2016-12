Kinderen delen vuurwerkbrillen uit in Den Haag

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Bij voetbalvereniging Haagse Hout hebben kinderen woensdagmiddag vuurwerkbrillen uitgedeeld aan andere kinderen. Vorig jaar tijdens de jaarwisseling had een op de vier patiënten die werd binnengebracht op de spoedeisende hulp oogletsel.

Bij het HagaZiekenhuis in Den Haag werden vorig jaar in de Nieuwjaarsnacht 34 patiënten binnengebracht. Bij zeven patiënten ging het om oogletsel, vier van hen waren kinderen. Zij kregen kruit in hun ogen, maar geen van hen zal hier blijvend letsel aan overhouden. Voor één volwassen slachtoffer geldt dit wel, hij of zij zal een oog moeten missen.



Om dit te voorkomen deelden kinderen vuurwerkbrillen uit. Het is een initiatief van de gemeente Den Haag samen met Bureau Halt. Kinderen sparen punten door klusjes te doen in hun eigen wijk. Zoals kerstbomen ophalen, verkeersborden schoonmaken en vuurwerkbrillen uitdelen. De punten heten Crownies en zijn bedacht door mensen die werken in het stadhuis van Den Haag. Zij willen kinderen en jongeren in Den Haag (jou dus!) enthousiast maken om iets voor hun eigen buurt te doen. De Crownies zijn inwisselbaar voor gadgets en speelgoed, maar je kunt ze ook doneren aan een goed doel.