Vader haalt aangehouden zoon dronken en zonder geldig rijbewijs op bij politiebureau Gouda

GOUDA - Een vader kwam woensdag onder invloed van alcohol en met een ongeldig rijbewijs zijn aangehouden zoon ophalen bij het politiebureau in Gouda. De twee zitten nu beiden in de cel, zo meldt de politie via Twitter.

De decembermaand is een tijd om met de familie door te brengen, maar deze vader heeft dat op een wel hele vreemde manier geïnterpreteerd. In plaats van zijn zoon op te halen mocht hij mee de cel in. De vader had teveel alcohol gedronken en bleek een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben. Hoe lang vader en zoon nog vast zitten is onduidelijk. Het bericht is op Twitter in iedergeval een hit, de tweet is al tientallen keren gedeeld.