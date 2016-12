Scootmobielrijder redt te water geraakte fietsster in Monster

Foto: Regio15

MONSTER - Door onbekende oorzaak is woensdagavond een fietsster te water geraakt aan De Poel in Monster. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Een voorbijganger op een scootmobiel schoot haar te hulp en hielp haar de kant op.

De brandweer was als eerste ter plaatse en ving het duo op zodat ze in de brandweerwagen op temperatuur konden komen. De ambulance heeft de vrouw voor de zekerheid nagekeken.