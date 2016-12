Haagse jongeren winnen zeilreis van Kaapstad naar Boston

DEN HAAG - De Haagse jongeren Lotte Linthorst en Matthijs Boesten hebben een zeilreis gewonnen over de Atlantische oceaan met het Haagse zeilschip bark EUROPA. In april varen ze van Kaapstad naar Boston.

De wedstrijd werd geïnitieerd door donateur Kees Gerritsen. Hij was als liefhebber al vaker mee geweest op zeiltochten en wilde Haagse jongeren de kans geven om een soortgelijke reis mee te maken.'Een lange zeilreis met een schip als de EUROPA is een ervaring die je je leven lang meedraagt en je als mens verandert', vertelt Gerritsen. 'Je bent op de oceaan ver weg van alles. Er is alleen het schip en de bemanning en daarmee moet je het doen.'Geïnteresseerden konden via een motivatiebrief kans maken op een plek aan boord. De brieven van de 19-jarige Lotte en de 17-jarige Matthijs kwamen als beste uit de bus. 'Het leek me supertof om mee te gaan maar ik dacht echt dat ik geen kans zou maken', vertelt Matthijs, die zelf scheep- en jachtbouw studeert. 'Ik hoop op deze reis wat meer te leren over navigeren op zee.'Hoewel Scheveningen de thuishaven is van de EUROPA, stappen de twee winnaars in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad op. De reis naar het Amerikaanse Boston duurt ongeveer 67 dagen.