West Wekker: dader steekpartij nog voortvluchtig en KNMI waarschuwt voor dichte mist

DEN HAAG - Goedemorgen! Welkom op de donderdag. Voordat je aan je dag begint praten wij je bij. De dader van een steekpartij op de Hoefkade in Den Haag is nog altijd niet gevonden. En als je vandaag de weg op moet: pas op voor de dichte mist!

In een koffiehuis aan de Hoefkade in Den Haag heeft woensdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon heeft daarbij verwondingen opgelopen, dat meldt de politie.Door onbekende oorzaak is woensdagavond een fietsster te water geraakt aan De Poel in Monster. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Een voorbijganger op een scootmobiel schoot haar te hulp en hielp haar de kant op.Darter Raymond van Barneveld is er woensdagavond in Londen in geslaagd de kwartfinales van het WK te bereiken. De 49-jarige Hagenaar versloeg in een ware thriller Adrian Lewis met 4-3 (0-3 3-2 3-1 2-3 1-3 3-0 3-1).Het KNMI waarschuwt donderdag opnieuw voor dichte mist in de ochtend. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat het zicht op veel plaatsen onder de tweehonderd meter kan zakken. Ook kan het glad zijn op de wegen.De jaarwisseling komt steeds dichterbij. Vanaf donderdag tot en met zaterdag 31 december kunnen we weer drie dagen lang rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk kopen.De dag begint plaatselijk met aanvriezende mist en lokale GLADHEID. Verder is er nogal wat laaghangende bewolking. Vanmiddag krijgen we geleidelijk opklaringen. De wind komt uit Z-ZO en is zwak tot matig, 2-3 Bft. Het kwik ligt eerst rond het vriespunt, vanmiddag wordt het 2 tot 3°.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.