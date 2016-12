Leidse bierbrouwerijen presenteren gezamelijk gebrouwen bier

Foto: Jens van Pieterson

LEIDEN - Ze noemen zichzelf nog net geen vriendengroep maar de vier Leidse bierbrouwerijen zijn absoluut geen concurrenten. Woensdagavond presenteerden de brouwerijen gezamelijk een eigen bier: de Keytown Collab 2016.

In het Stadsbrouwhuis van Leiden zijn woensdag vrienden, bekenden en bierliefhebbers samengekomen om de lancering van het bijzondere bier te vieren.



Jan-Willem Fukkink, van de Leidsche Bierbrouwerij, is de oudste rot in het Leidse bierbrouwvak. Al twaalf jaar brouwt hij bier in de Sleutelstad en hij is blij dat er steeds meer brouwerijen bij komen.



Leren



'De een is hier goed in. De ander is daar weer goed in. Zo vullen we elkaar mooi aan', zegt hij. Van concurrentie is absoluut geen sprake. 'We zijn concullega's van elkaar. Dat is voor de biercultuur in Leiden alleen maar goed.'



Het bier dat ze gezamelijk gebrouwen hebben is een echt kerstbiertje, zeggen de brouwers. Zijn ze woensdag, vlak nadat ze voor de eerste keer geproefd hebben tevreden? 'Ik ben wél tevreden', zegt Felix Kienjet van Brouwerij Gunst.



Bijzonder



'Het is bier met gember en speculaas. Heel bijzonder. Maar toch, als wij het zelf hadden gemaakt hadden we het natuurlijk wel iets anders gedaan', besluit Kienjet met een knipoog. Het bier is vanaf donderdag te koop bij diverse Leidse slijterijen.



