Dader steekpartij nog voortvluchtig

DEN HAAG - De dader van een steekpartij vanmiddag op de Hoefkade in Den Haag is nog altijd niet gevonden. Een 54-jarige Hagenaar raakte gewond nadat hij door een bekende op straat werd neergestoken.

Het slachtoffer bevond zich rond 16.10 uur in een café aan de Hoefkade, nabij De Heemstraat, toen hij werd aangesproken door de verdachte. Ze liepen samen naar buiten waar de verdachte een mes pakte en het slachtoffer in diens zij stak. Omstanders wisten te voorkomen dat het slachtoffer meerdere keren werd geraakt. De verdachte rende hierna weg in de richting van de Spaarndammerstraat. Toen de gealarmeerde politieagenten bij het slachtoffer kwamen, was de verdachte verdwenen.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand precies is, is onduidelijk. De recherche komt graag in contact met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel informatie hebben over de aanleiding van dit incident en/of de verblijfplaats van de verdachte.