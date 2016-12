Van Barneveld langs Lewis naar kwartfinales WK

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld is er woensdagavond in Londen in geslaagd de kwartfinales van het WK te bereiken. De 49-jarige Hagenaar versloeg in een ware thriller Adrian Lewis met 4-3 (0-3 3-2 3-1 2-3 1-3 3-0 3-1).

Even leek het de verkeerde kant op te gaan voor Van Barneveld. Lewis pakte een 3-2 voorsprong in sets en de Hagenaar had vooral moeite om op de beslissende momenten de dubbels te gooien en dan vooral zijn favoriete dubbel zestien.Daarna schakelde 'Barney' een tandje bij en won de zesde set overtuigend. In de beslissende zevende set mocht Van Barneveld beginnen en gaf hij 'Jackpot' geen kans meer om langszij te komen. In vier legs besliste hij de wedstrijd.De als twaalfde geplaatste Van Barneveld ging de partij in de derde ronde zeker niet als favoriet in. Tweevoudig wereldkampioen Lewis (2011, 2012) schakelde Van Barneveld vorig jaar uit in de halve finale om vervolgens van Gary Anderson te verliezen in de finale.Lewis begon ook foutloos aan deze partij en 'Barney' kon niet anders dan aanklampen. Toch knokte de Nederlander zich knap terug, ook toen hij een tweede keer op achterstand kwam.