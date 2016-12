Knallend het jaar uit: vuurwerkverkoop gaat van start

DEN HAAG - De jaarwisseling komt steeds dichterbij. Vanaf donderdag kunnen we weer drie dagen lang rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk kopen. Tot en met zaterdag 31 december kun je vuurwerk kopen voor Oud en Nieuw.

De verwachting is dat dit jaar meel geld wordt uitgegeven aan oudjaarknallers dan in 2015. Vorig jaar werd voor 65 miljoen aan vuurwerk besteed.Afhankelijk van het soort vuurwerk, moeten klanten minimaal twaalf jaar oud zijn om het te kopen. Vuurwerk mag alleen de drie dagen voorafgaand aan de jaarwisseling worden verkocht door handelaren die een speciale vergunning van de gemeente hebben. De winkels mogen maximaal 25 kilo vuurwerk per klant verkopen.Afsteken is alleen toegestaan van zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur. Mensen die zich niet aan die regels houden, kunnen een boete krijgen. Datzelfde geldt voor mensen die vuurwerk afsteken in zones waarvan gemeentes hebben bepaald dat daar niet mag worden geknald.