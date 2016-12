KNMI: pas weer op voor dichte mist

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt donderdag opnieuw voor dichte mist in de ochtend. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat het zicht op veel plaatsen onder de tweehonderd meter kan zakken. Ook kan het glad zijn op de wegen.

Het KNMI spreekt van 'verraderlijke mistbanken' die zich in de loop van de avond nog verder uitbreiden. Voor het zuiden en midden van het land heeft het KNMI code geel (wees alert) afgegeven.Het KNMI gaf woensdag ook code geel uit vanwege dichte mist. Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport had enige uren last van de weersomstandigheden . Door het slechte zicht konden er geen toestellen landen en werden een aantal vluchten vertraagd.