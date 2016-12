Zwaar oogletsel voor Hagenaar (40) bij opbouw vreugdevuur Duindorp

DEN HAAG - Hulpdiensten hebben in de nacht van woensdag op donderdag vanaf de Houtrustweg in Den Haag een 40-jarige Hagenaar met zwaar oogletsel naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. Er zou een explosie zijn geweest bij de plek waar Duindorpers bezig zijn hun vreugdevuur op te bouwen.

Onduidelijk is nog wie het slachtoffer is en wat er exact gebeurd is. Op deze plek groeit de stapel houten pallets die tijdens de jaarwisseling traditiegetrouw in brand wordt gestoken.