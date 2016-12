Auto uitgebrand in Rijswijk

Foto: Regio15

RIJSWIJK - In de Tulpstraat in Rijswijk is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto uitgebrand. Dat meldt nieuwssite Regio15.

De brandweer kreeg rond een uur 's nachts een melding van de brand. De zilveren Mercedes is volledig uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd.



Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De brandweer zou brandstichting niet uitsluiten. De auto is geblust en daarna weggesleept.



