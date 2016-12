Nooit meer vallen met de fiets door uitvinding TU Delft

Delft - Een fiets die nooit meer omvalt. In de toekomst kan het werkelijkheid zijn, dankzij een uitvinding van het fietslab van de TU Delft. De 'stuurassistent' zorgt ervoor dat fietsen zichzelf overeind houden als ze dreigen om te vallen.

'Je balanceert met je stuur, dat is de enige manier om overeind te blijven. Dat kan de mens doen, maar je kan ook een motortje en een sensor op een fiets zetten,' vertelt professor Arend Schwab. 'De sensor merkt dat de fiets aan het omvallen is en dan zegt de computer: stuur maar.'De stuurassistent is geen verzekering om nooit meer te vallen. 'Als je een hele gekke beweging maakt, dan lukt het niet. Daar is de motor niet sterk genoeg voor. Maar het helpt de mens wel bij het balanceren op de fiets.'De stuurassistent leent zich het beste voor e-bikes, omdat er elektriciteit nodig is om het apparaat te laten werken. Vooral ouderen zullen er baat bij hebben, omdat zij sneller uit balans raken. 'Uit onderzoek blijkt dat ze vooral moeite hebben met het doen van dingen op lagere snelheid. Ons apparaat kan helpen bij het balanceren en meer vertrouwen geven.'Het fietslab heeft een prototype ontwikkeld en gaat samen met fietsmerk Koninklijke Gazelle het prototype verder ontwikkelen, zodat het in de toekomst echt ongevallen in het verkeer kan gaan voorkomen.