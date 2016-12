Jaaroverzicht: De komst van Trix: 'Groot en angstaanjagend'

LEIDEN - Museum Naturalis in Leiden aast al jaren op het skelet van een vleesetende dinosaurus en in 2016 is het dan eindelijk zover. Het grote skelet van een complete Tyrannosaurus rex komt naar Leiden. En ze geven haar de naam: Trix.

De Leidse paleontoloog Anne Schulp helpt maandenlang met het uitgraven in de Amerikaanse staat Montana. In de derde aflevering van het jaaroverzicht vertelt hij over zijn reis, het onderzoek en natuurlijk over de enorme aantrekkingskracht van Trix, nu ze te zien is in Leiden.“Het is groot en angstaanjagend, het prikkelt de fantasie, maar het is ook een echt dier dat ooit geleefd heeft”Aflevering drie van het Jaaroverzicht van Omroep West wordt donderdag om 17.44 uur uitgezondenop TV West en daarna om het uur herhaald. Terugkijken kan hier.