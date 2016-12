Jaaroverzicht: Bakfietsongeluk: ‘Kinderen in blakende gezondheid. Dat is de beste beloning'

Leidschendam - André Krens zit op 17 oktober langs de Vliet in Leidschendam te vissen met ‘zijn maat’, als een eind verderop een moeder met vier kinderen in een bakfiets het water inrijdt. De twee vissers schieten direct te hulp. Tegelijkertijd komt Rosalina Nieuwenburg aangereden. Als zij consternatie ziet, springt ze uit haar auto en doet ook zij wat ze kan.

Voor het Jaaroverzicht Omroep West 2016 blikken Krens en Nieuwenburg terug op het bizarre ongeluk, dat wonder boven wonder goed afliep. Sinds die ene dag gaan ze als een held door het leven. Als Krens kort na het ongeluk met de bakfiets alle betrokkenen terugziet, wil hij direct met de kinderen op de foto. Ook maanden na het voorval kijkt hij die foto’s nog vaak terug. 'Je ziet de kinderen in blakende gezondheid. Heerlijk, is dat. Dat is de grootste beloning die je kan krijgen.'Aflevering vier van het Jaaroverzicht van Omroep West wordt vrijdag uitgezonden om 16.00 uur, en wordt 's avonds om de twee uur herhaald. Terugkijken kan hier.