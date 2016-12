Ben je ook een held als je reddingspoging niet mocht baten?

DEN HAAG - Krijg je een medaille voor een vergeefse reddingspoging? Afgelopen maandag probeerden omstanders tevergeefs een 52-jarige kitesurfer te redden voor de kust van Scheveningen. Op het kitersplatform Kitehigh.nl vertelde 'Tommyboy5' later over de reddingspoging. Dit soort heldendaden worden wel eens beloond met een medaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Maar kom je eigenlijk ook in aanmerking voor zo'n penning, als de persoon die je hebt geprobeerd te redden komt te overlijden?

'Ja, dat komt zeker voor,' vertelt Jaap Sneep, ambtelijk secretaris van de Stichting Carnegie Heldenfonds. 'Als iemand met gevaar voor eigen leven, lijf of goed iemand heeft gered of heeft geprobeerd te redden, of voor iemand in de bres is gesprongen kan hij in aanmerking komen voor een medaille of legpenning. Maar dat verschilt per situatie.'Wel hanteert het fonds strenge toetsingscriteria. Zo kunnen professionele hulpverleners geen onderscheiding krijgen, wordt de ernst van de situatie goed bekeken en moeten documenten en feiten worden aangedragen om de heldendaad te 'bewijzen'. 'Het is bijvoorbeeld slim om een rapport van de hulpdiensten bij te voegen,' aldus Sneep.Ook wordt bekeken hoe 'normaal' de reddingspoging is. 'Tegelijkertijd kun je bedenken wat normaal is tegenwoordig. We hebben een hele individualistische maatschappij. Iemand doet het wél, zo'n reddingspoging. Anderen zouden misschien hun mobieltje pakken om het te filmen.'Vooralsnog is 'Tommyboy5' nog niet aangemeld als held bij het fonds. Dat kan natuurlijk nog wel, via een formulier op de website . Er zit geen tijdsbepaling aan een aanmelding.Overigens kunnen mensen die drenkelingen hebben gered ook worden onderscheiden door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen