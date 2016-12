Leger 'Barney Army' groeit na zege Raymond van Barneveld in thriller

DEN HAAG - 'Barney Army, Barney Army, Barney Army.' De toeschouwers in Ally Pally schreeuwden Raymond van Barneveld naar de zege in de bloedstollende partij tegen Adrian Lewis. De Hagenaar won na een achterstand met 4-3 en stelde een plek in de kwartfinale veilig. Zijn leger fans, de 'Barney Army', groeit weer als kool.

Het was een thriller. De fans in het Alexandra Palace, liefkozend Ally Pally genoemd, en de 850.000 kijkers in Nederland zaten op de rand van hun stoel. Tijdens het wereldkampioenschap wordt elk jaar weer duidelijk hoe populair de Hagenaar is. Ook bij de Engelsen en Schotten.'De zaal wordt afgebroken als hij opkomt. Zijn populariteit is even groot als de Engelsen', vertelt verslaggever Joost van Erp, die momenteel in Londen is. Tijdens de laatste beurt van wedstrijd galmde de woorden 'Barney Army' door de zaal. 'Als je daar staat, krijg je kippenvel', vertelt Van Erp.De populariteit van Van Barneveld leidt af en toe tot verwarrende momenten. 'Ik sprak gisteren iemand aan in een oranje shirt. Ik doe mijn verhaal in het Nederlands, maar het bleek een Brit te zijn die fan was van Van Barneveld. Ik denk dat de Britten hem zien als één van de grootste. Zij waarderen zijn mooie carrière. Het zit in hun cultuur.'Dartscommentator Jacques Nieuwlaat beaamt dit. 'De Engelsen houden van oude kampioenen. En dat is Van Barneveld. Ook was hij de eerste darter die Phil Taylor regelmatig kon verslaan. Taylor won bijna alles en daar waren de Britten ook wel een beetje klaar mee.'Dan rest de vraag waar de slogan 'Barney Army' vandaan komt. Het is over komen waaien vanuit het cricket', zegt Nieuwlaat. Een groep cricketfans die het Engelse cricketteam achterna reist werd ooit door Australische media The Barmy Army (het gestoorde leger) gedoopt.Via voetbalclubs Sheffield Wednesday, waar op dat moment een sergeant de manager was, en Leeds United adopteerden en verbasterden de fans de slogan naar het darts. De bijnaam van de viervoudig wereldkampioen is Barney en zo werden zijn supporters de Barney Army.Van Barneveld liet weten dat hij ontzettend blij is met de overwinning. 'Geen woorden voor… was niet mijn beste pot, maar bleef vechten.'De Engelse kranten zijn lyrisch over de Nederlander. 'Raymond van Barneveld stunt in comeback tegen Adrian Lewis. Mogelijke clash tegen Phil Taylor', kopt The Sun. The Mirror: Van Barneveld krijgt zijn revanche. Potentiële blockbuster tegen Taylor. De Hagenaar speelt zijn volgende wedstrijd op vrijdag.