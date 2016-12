800 kilo vuurwerk in woning Hazerswoude-Rijndijk: drie verdachten aangehouden

Een cobra. (Foto: ANP)

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - In een woning aan de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk is woensdag achthonderd kilo aan legaal en illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt de politie donderdag. Een 38-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 29-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn en de 30-jarige bewoner van het huis zijn aangehouden.





Agenten gingen kijken en konden de bestelbus stoppen, net voordat hij de Mozartlaan uit wilde rijden. In het huis werd naast de grote hoeveelheid vuurwerk ook een kweektent met elf henneppanten en een gasdrukwapen gevonden.



LEES OOK: Jongen (15) uit Moerkapelle en jongen (18) uit Benthuizen gepakt met 220 illegale vlinderbommen

De politie kreeg een tip dat woensdagavond flink wat vuurwerk vanuit een bestelbus bij de woning naar binnen werd gebracht. Getuigen zagen hoe onder meer rolcontainers naar binnen werden gereden.Agenten gingen kijken en konden de bestelbus stoppen, net voordat hij de Mozartlaan uit wilde rijden. In het huis werd naast de grote hoeveelheid vuurwerk ook een kweektent met elf henneppanten en een gasdrukwapen gevonden.

Door: Redactie Correctie melden