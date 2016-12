Jeffrey Huf begint 2017 in de gevangenis

DEN HAAG - Voor Hagenaar Jeffrey Huf begint het nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis. De voormalig radio- en televisiepresentator bij Omroep West zag een taakstraf van 20 uur omgezet in een celstraf van tien dagen. Op 10 januari moet Huf zich melden.

De Hagenaar kreeg de straf omdat hij tot drie keer toe in Scheveningen werd aangehouden omdat zijn scooter niet verzekerd was. Hij betaalde zijn boetes, maar moest toch voorkomen. Het resultaat: een taakstraf van 20 uur. Die kon hij niet uitvoeren omdat hij werd geopereerd. 'Ik kon er toch niets aan doen dat ik mijn taakstraf niet kon uitvoeren ? Mijn been werd eraf gezaagd!'Voor elke twee uur taakstraf die je niet doet moet je een dag zitten. Dat geldt ook voor Huf. De Hagenaar hoopt echter nog steeds dat er een alternatieve oplossing wordt gevonden en dat hij niet de cel in hoeft.Mocht hij toch de cel in moeten, dan ziet hij dat met vertrouwen tegemoet. 'Het is tien dagen, niet tien jaar. Het enige is dat de plek waar ze me onderbrengen wel goed toegankelijk moet zijn. En mijn gezondheid is nog niet erg stabiel: de ene dag is mijn 'stomp' dik, en de volgende is 'ie weer dun.'Jeffrey's onderbeen moest worden geamputeerd , als gevolg van een ontsteking die niet wilde herstellen vanwege zijn suikerziekte.