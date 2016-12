8000 bezoekers op één dag bij Pathe Spuimarkt: 'Dit is uniek'

Foto: Ed Hamelink

DEN HAAG - Pathe Spuimarkt heeft woensdag zijn dagrecord verbroken. Maar liefst 8000 bezoekers kwamen die dag langs om een film te zien in de bioscoop in de binnenstad. 'Voor een bioscoop met negen zalen is 8000 bezoekers echt uniek. Ik weet niet of we hier ooit overheen kunnen', vertelt theatermanager Rob van der Meer.

'We zijn nu het record aan het vieren met zelfgemaakte taart, maar straks gaan we weer aan de slag. Het is natuurlijk kerstvakantie en dus erg druk,' lacht van der Meer.



Komt dit enorme bezoekersaantal door de kerstvakantie, of omdat er gewoon hele goede films draaien? Van der Meer zegt dat het een combinatie is van dingen: 'Tijdens de feestdagen gaan mensen graag naar de film als uitje met het gezin. Ook is het einde van het jaar standaard een periode waar veel grote films worden uitgebracht. Dat zie je zeker terug in de bezoekcijfers. Alleen al voor de nieuwe Star Wars films kwamen er 1.500 bezoekers.' Ook het mistige weer heeft volgens hem bijgedragen: 'Dat is echt bioscoopweer.'



Focus op de bezoekers



Ook heeft Pathe Spuimarkt zelf kwaliteiten die bijdragen aan het succes: 'Bij ons draait het niet alleen om de films, maar ook om alles eromheen. Ook al zijn er veel bezoekers, iedere bezoeker is uniek. Het moet een feestje zijn voor zowel de bezoekers als het personeel.'



Goede voornemens dus voor 2017, dat volgens van der Meer net zo'n goed bisocoopjaar wordt als 2016: 'Het jaar begint sowieso goed met de vakantie en er komen veel grote films uit. Ik kijk erg naar het nieuwe jaar uit.'



Door: Redactie Correctie melden