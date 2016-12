Oud en nieuw: waar kan je heen?

DEN HAAG - De jaarwisseling zit er bijna aan te komen en daar kan een goed feestje niet bij ontbreken. Ga je voor een grote vuurwerkshow, gezellig naar een café of thuis lekker voor de buis? Op 1 januari voor een frisse nieuwjaarsduik kan natuurlijk ook. Voor ieder wat wils. Hieronder een overzicht van een aantal oud en nieuwactiviteiten in onze regio.

Voor het einde van het jaar nog een Top2000-kerkdienst meepakken? Dat kan op 30 december in Delfgauw, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Tijdens de diensten is er livemuziek.Zin in een verkleedfeest? In het Paard van Troje in Den Haag kun je vanaf 22.00 uur feesten verkleed als superheld . Er wordt gedanst op hits uit de jaren '80, '90 en '00.Ze worden al een tijdje opgebouwd en op oudjaarsavond worden ze aangestoken: de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp . Wie heeft de hoogste stapel?Vanaf 21.00 uur gaat het de 31ste los in de Rijnstreekhal in Alphen aan den Rijn . Tot zes uur 's ochtends kun je het nieuwe jaar inluiden met optredens van verschillende dj's.Steek je liever zelf geen vuurwerk af maar kijk je er wel graag naar? Dan is de grote vuurwerkshow bij de Hofvijver in Den Haag misschien een optie. Vanaf de Korte en Lange Vijverberg is alles goed te zien.Je kunt natuurlijk naar Scheveningen gaan voor de Unox Nieuwjaarsduik, maar er zijn ook andere opties. Bijvoorbeeld de Leidse Nieuwjaarsduik in de polder . Bij 'De tuin van de smid' spring je gezamenlijk in de sloot.