30-jarige Oost-Europeaan aangehouden voor mishandeling op Beeklaan

DEN HAAG - De politie heeft een 30-jarige man uit Oost-Europa gearresteerd omdat hij wordt verdacht van een zware mishandeling op de Haagse Beeklaan in oktober. Dat heeft de politie donderdag laten weten.

De man, die geen vast woon- of verblijfadres heeft, werd op 16 december aangehouden op de Paul Krugerlaan in Den Haag. Hij zou, samen met een compagnon, op 9 oktober twee Poolse mannen van 35 en 36 jaar oud hebben geschopt en geslagen. De 35-jarige man moest na de aanval zelfs worden gereanimeerd. Het duo hield aan de mishandeling geen blijvend letsel over.De politie is nog altijd op zoek naar de tweede verdachte. Deze man is vermoedelijk ook van Oost-Europese afkomst.