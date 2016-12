Verwarring om weghalen Chanoeka-kandelaar in Den Haag

DEN HAAG - Het verwijderen van de enorme Chanoeka-kandelaar bij het Vredespaleis in Den Haag heeft donderdag tot verbaasde reacties geleid op Twitter en in de Haagse politiek. Het object zou 'vroegtijdig' zijn weggehaald in verband met de veiligheid, terwijl het Joodse lichtfeest normaal gesproken acht dagen duurt. Maar dit is volgens de gemeente Den Haag op verzoek van de organisatie zelf uitgevoerd.

Toen Richard de Mos (Groep de Mos) en Peter Grinwis (Christenunie) vernamen dat de reuzenkandelaar donderdagochtend werd verwijderd, stelden ze hier direct schriftelijke vragen over. Grinwis vroeg zich af of het met veiligheidsmaatregelen te maken had.De Mos liet in zijn brief weten dat dit wat hem betreft niet door de beugel kan. 'Het is absoluut onaanvaardbaar dat de Joodse gemeenschap niet in alle rust het Chanoeka-feest kan vieren en dat de kandelaar uit veiligheidsoverwegingen weggehaald moet worden. Degene die de veiligheid in gevaar brengen moeten te vuur en te zwaard bestreden worden, maar we mogen nooit buigen voor dit soort terreur.'Na de diverse vragen, ook via Twitter, liet de gemeente Den Haag via dit medium weten dat de organisatie van de Chanoeka-kaarsontsteking zelf had gevraagd om een eendaags evenement , ondanks dat het Joodse lichtfeest normaal gesproken acht dagen duurt.