Idols-winnares Nina wilde helemaal niet winnen

BERGAMBACHT - Nina den Hartog uit Bergambacht wilde Idols niet winnen. Dat zegt ze in een interview met het AD. Zij geeft daar aan dat 'andere mensen er meer uit hadden kunnen halen en er gelukkiger van zouden zijn geworden.'

In de finale afgelopen juni won de negentienjarige Nina van de 23-jarige Kimberly Fransens. Bergambacht stond op zijn kop . Een half jaar later heeft Nina nauwelijks optredens, maar dat komt volgens haar door zichzelf: 'Het komt omdat ik het niet écht wilde. De aandacht was leuk, maar de spotlights zijn niet mijn ding.'Of Kimberly dan had moeten winnen weet ze niet. Wel weet ze dat het haar niet uitmaakt hoe succesvol ze wordt: 'Of één iemand mijn muziek mooi vindt of 100.000 mensen, ik ben even gelukkig.' Ze maakt nu vooral liedjes in haar eigen kamer, of er een album gemaakt gaat worden is niet zeker.