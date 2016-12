Uitstel van betaling Speksnijder Logistiek uit Hazerswoude, 200 banen op de tocht

HAZERSWOUDE-DORP - Speksnijder Logistiek in Hazerswoude-Dorp heeft surseance van betaling aangevraagd en gekregen van de rechtbank. De kans is groot dat het bedrijf deze week nog failliet wordt verklaard. Een medewerker van het bedrijf bevestigt een bericht hierover van onze mediapartner Studio Alphen. Er staan ongeveer 200 arbeidsplaatsen op het spel.

Curator Jan Dorrepaal van Wille Donker Advocaten werkt aan een doorstart. De doelstelling van Dorrepaal is om na de overname de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.



Speksnijder Logistiek is een groot transportbedrijf en logistiek dienstverlener op het Boskoopse ITC-terrein. Het familiebedrijf werd in 1933 opgericht in Zwammerdam. Zestien jaar geleden verruilde Speksnijder de locatie Zwammerdam voor Hazerswoude-Dorp. Inmiddels heeft Speksnijder ook vestigingen in Bergschenhoek en Tilburg.

Het bedrijf heeft geen banden met Speksnijder Transport uit Bodegraven.