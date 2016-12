Honderden parkeerautomaten en containers op slot vanwege jaarwisseling

Parkeermeter Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag sluit de komende dagen zo'n 800 parkeerautomaten en honderden ondergrondse containers af om brandschade te voorkomen. Voor de Haagse Milieu Service is het de drukste week van het jaar.

Ondergrondse containers in risicogebieden gaan op slot. 'De gemeente heeft dat per stadsdeel bepaald. Er is ingeschat hoe groot de kans is dat er brand ontstaat door vuurwerk in de container,' zegt Paul Wildenboer van de Haagse Milieu Service. Op 1 januari gaan de afvalbakken zo vroeg mogelijk weer open.



Op 31 december sluit de gemeente zo'n 800 parkeermeters. 'Er komt een beschermende plaat voor, maar je moet wel gewoon betalen,' zegt woordvoerder Shelley Goris. Parkeergarages hanteren een lager tarief tijdens de jaarwisseling, zodat automobilisten hun auto veilig kunnen stallen.



Drukste week van het jaar



Mensen van de Haagse Milieu Service rijden de komende dagen een extra rondje om vuilnis op straat weg te halen. 'In sommige wijken rijden we 's ochtends en 's avonds nog een keer. Het is de drukste week van het jaar bij ons, iedereen wordt ingezet,' vertelt Wildenboer.



Er zijn 23 vuurwerkvrije zones in Den Haag. 'Het gaat om kinderboerderijen, dierenasiels en ziekenhuizen. Politie en omwonenden houden een oogje in het zeil,' zegt Hans de Rijk van de stadsboerderijen. 'Onze ervaring is dat mensen er zeker rekening mee houden. Als ze op de bordjes zien dat er dieren in de buurt zijn, steken ze hun vuurwerk iets verderop af.'