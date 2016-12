Schadevergoeding voor demonstranten Gaza-protest in Den Haag

DEN HAAG - Tientallen in 2014 opgepakte demonstranten hebben deze week een schadevergoeding ontvangen vanwege hun arrestatie tijdens een protest bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Dat meldt hun raadsman Willem Jebbink donderdag.

In totaal 39 demonstranten werden op 5 augustus 2014 aangehouden na een zittend protest tegen Israëlische bombardementen op Gaza. Als reden werd verstoring van de openbare orde opgegeven, maar het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde vrijwel alle zaken. De demonstranten hebben nu een schadevergoeding van circa 400 euro per persoon gekregen. In een zaak loopt nog een hoger beroep tegen een van de organisatoren.Jebbink zegt tevreden te zijn met de vergoeding en heeft kritiek op de overheid. De politie en de burgemeester gaan volgens hem vaak direct over tot arrestaties. 'Daarmee wordt uit het oog verloren dat het hier om één van de meest fundamentele grondrechten gaat: het laten horen van je mening,' zegt de advocaat. 'De beslissing van de rechtbank zal gemeenten en de politie inprenten dat demonstranten niet zomaar kunnen worden opgepakt.'