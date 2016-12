Laatste celstraf van het jaar?

DEN HAAG - Vlak voor oud en nieuw nog voor de rechter moeten komen: het is geen prettig einde van het jaar. Maar de rechtbank draait gewoon door. En legt waar nodig straffen op, ook als een verdachte niet komt opdagen bij de zitting.

Misschien komt het door de kerstvakantie en de feestdagen, in de rechtbank is het in ieder geval uitgestorven. 'Fijne jaarwisseling!', galmt het door de hal, in de gang echoot een enkel paar voetstappen, de bankjes voor de zittingszalen zijn leeg. De politierechter tikt de ene zaak na de andere bij verstek af.'Bent u gevolmachtigd?', vraagt ze aan een advocaat. 'Ja hoor', antwoordt die, 'ik had er wel rekening mee gehouden dat hij niet zou komen.' Haar cliënt (33) moet voorkomen voor het rijden op een brommer, terwijl hij dat niet mocht. Drie keer.De man wordt op 18 juli al aan de kant gezet. Hij had die ochtend haast, 'en ik dacht: ik neem de gok', zegt hij goudeerlijk tegen de agent. In april is zijn rijbevoegdheid ingetrokken voor zes maanden, nadat hij was gepakt voor rijden onder invloed. Maar ook op 16 en 23 augustus wordt hij nog met een brommer van de weg gehaald.'Bij die ontzegging zat een bijsluiter', erkent zijn advocaat, 'maar de meeste mensen lezen die natuurlijk niet. Hij dacht dat rijden op een brommer wel mocht, maar blijkbaar stond die ook in de kleine lettertjes.' De rechter vraagt zich af of dat waar is. 'Hij zei die eerste keer al: ik neem de gok. Dat lijkt erop dat hij het wist. Maar zeker de tweede en derde keer moest hij weten dat het niet mocht.'Zijn advocaat voert nog aan dat de man een zware periode achter de rug heeft. 'Hij heeft problemen gehad met alcohol', vertelt ze, 'nadat in een korte periode meerdere mensen in zijn omgeving overleden.' Inmiddels heeft hij dat onder controle. 'Rijden onder invloed doet hij niet meer', zegt ze. 'En ik zie hem nu ook steeds op zijn fietsje bij mijn kantoor aankomen.'Toch maakt de officier van justitie zich zorgen. 'We weten allemaal dat de pakkans niet 1-op-1 is. En we hebben het er natuurlijk niet over vandaag, maar uit zijn verklaring "ik neem de gok" trek ik wel de voorzichtige conclusie dat meneer dit waarschijnlijk gewoon elke dag doet.' De rechter moet zich beperken tot de drie incidenten, maar deelt de zorgen. De man, in het verleden toch al een brokkenpiloot, 'trekt zich er gewoon niks van aan'.Ze vindt dat de man nu de consequenties maar eens moet voelen. De officier van justitie had negen weken cel geëist, die legt ze ook op. Maar vier daarvan wel voorwaardelijk. 'Ik hou enigszins rekening met de omstandigheden van meneer.' De proeftijd van twee jaar, waarin die vier weken hem boven het hoofd blijven hangen, moet herhaling voorkomen.Er zijn nog geen tien minuten voorbij of de advocaat loopt alweer langs de gerechtsbode de rechtbank uit: 'Fijne jaarwisseling!' De bode bladert eens verveeld door zijn zittingslijst; nog één dag te gaan tot de oliebollen. 'Morgenochtend is nog één balie open', zegt hij, 'maar ik geloof niet dat daar nog een verdachte zal komen opdagen.'