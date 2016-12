74-jarige redder uit 's-Gravenzande: 'Als ik niet de sloot in was gegaan, had ze het niet overleefd'

Redder Gerrit van der Ende. | Foto: Omroep West

POELDIJK - Gerrit van der Ende is donderdag de held van het Westland. In Poeldijk redde de 74-jarige man woensdagavond een oudere vrouw die door onbekende oorzaak met haar fiets in de sloot was beland. En dat terwijl hij slecht ter been is en in een scootmobiel rijdt.





De politie en de brandweer zorgden voor de verdere afwikkeling van het ongeluk. Het is nog onbekend hoe de vrouw in de sloot terecht is gekomen. 'Ik heb vanmorgen nog even contact met haar gehad. Ze had wel een paar schrammen, maar het gaat weer vrij goed met haar', zegt Van der Ende. 'Maar als ik niet de sloot in was gegaan, had ze het niet overleefd.'

De inwoner van 's-Gravenzande kan zich het ongeluk nog helder voor de geest halen. Hij vertelt er emotioneel, maar krachtig over. 'Er kwam een mevrouw voorbij rijden op de fiets en twintig meter verder schoof ze het water in. Gelijk stapte ik van mijn kar af en ging het water in. Ik had de kracht, pakte haar beet en duwde haar naar de kant toe. Toen kwam er een auto aanrijden, de bestuurder heeft gehopen om eerst de vrouw en daarna mij uit het water te halen.'