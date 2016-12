Oud-wijkagent even terug bij het vreugdevuur: 'Ze probeerden me altijd te foppen'

DEN HAAG - Het gaat er nu rustig aan toe bij de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp, maar tot de jaren 90 waren illegale vuren, gestolen pallets en rellen aan de orde van de dag. René Teunissen was toen wijkagent. 'Ze probeerden me altijd te foppen', lacht de oud-wijkagent.

René wordt warm onthaald bij de opbouw van het vreugdevuur op Scheveningen, maar hij komt ook nog wat raddraaiers van vroeger tegen.'Vroeger had elke straat zijn eigen fik. Het was ook vaak de vechtpartijen straat tegen straat, vooral in Duindorp en Scheveningen', zegt Teunissen.Er was ook strijd met de politie. 'We hadden altijd verborgen hoekjes en dat wisten ze niet. Ik had een schuur, waar ook nog 1200 pallets inlagen', zegt Peter, die al jaren meewerkt aan de bouw van het vreugdevuur op Scheveningen.René lacht: 'Ze probeerden me natuurlijk wel te foppen. Dat was het spel.' Een spel met allemaal winnaars, vindt René. 'Nu het vuur op het strand is, heb je geen ellende meer in de wijken. En de jongens hebben hun vuur.'Het aansteken van het vreugdevuur op Scheveningen is op Oudejaarsavond vanaf 23.20 uur live te zien op TV West. Je kunt de werkzaamheden in de gaten houden. Hier zie je de mannen en vrouwen uit Scheveningen aan het werk en hier die uit Duindorp.