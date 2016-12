Gemeente Den Haag waarschuwt voor spookfacturen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag waarschuwt op haar website donderdagavond voor mogelijke spookfacturen. De facturen op erfpachtcanon worden door de gemeente pas op 2 januari verstuurd, maar sommige Hagenaren hebben al een brief ontvangen.

Er wordt op de website geadviseerd om de ontvangen factuur goed te bekijken. De spookfactuur is onpersoonlijk en gericht aan 'de eigenaar van dit pand'. Daarnaast kloppen postbusnummer, factuurdatum en rekeningnummer niet. Ook is er geen acceptgiro bij de brief gevoegd.Heb je een brief gekregen die niet aan jou geadresseerd is en waar de datum van 2 januari niet op staat? Dan is het verstandig die factuur niet te betalen en contact op te nemen met de gemeente Den Haag.Erfpachtcanon is een vast bedrag dat jaarlijks door huiseigenaren aan de eigenaren van de grond betaald moet worden. Kortom, als je een huis hebt gekocht, dan koop je in Nederland niet de grond. Die is van de gemeente en daar betaal je een bedrag voor. Tenzij je de erfpacht hebt afgekocht, dan is daar geen sprake van.