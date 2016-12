De sportredactie blikt terug op 2016: Willem van Zuilen zag Quick Boys eindelijk promoveren

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Willem van Zuilen zag Quick Boys eindelijk kampioen worden en promoveren.

Paspoort:

Willem van ZuilenLeiden56voetbalverslaggever radio en tvvoetbalbereiken VVSB halve finale van KNVB-Bekerhet mooie van sport is dat het niet te voorspellen is. Ik verwacht veel, maar wat? We gaan we mee maken.SV Hillegom - TOGB, een wedstrijd die ik in mijn vrije tijd heb gezien. Op het veld van Alphense Boys werd de finale van de nacompetitie gespeeld voor promotie naar de Eerste Klasse. Het was een echte finale. Er vielen veel doelpunten en alles wat bij voetbal hoort, zat in die wedstrijd. Het duel werd in de verlenging beslist. Hillegom won met 5-3. Die middag heb ik echt genoten.Samen met collega Jim van der Deijl heb ik het radioverslag van FC Den Bosch - VVSB mogen doen. Ik stond in een bomvolle kantine in Noordwijkerhout, Jim zat in het stadion. In mijn ogen liep de schakeling tussen Jim en mij perfect. We hebben toen echt mooie radio gemaakt.Afgelopen seizoen was het eindelijk zo ver: Quick Boys pakte het kampioenschap van de Hoofdklasse B en promoveerde naar de Derde Divisie. De ontlading was erg groot bij de Katwijkers. Toen zag je hoe de aanhang, maar ook de selectie snakte naar deze promotie.