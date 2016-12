Code geel om plaatselijke mist

DEN HAAG - Hardnekkige mist houdt Nederland donderdag in zijn greep. In het hele land geldt code geel vanwege plaatselijk dichte mist.

Het slechte zicht leidde, anders dan woensdagavond, niet tot lange opstoppingen op de snelwegen. Rond 18.15 uur stonden er volgens de ANWB al geen files meer.Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport ondervond geen hinder van de mist. Schiphol en Eindhoven Airport hadden een groot deel van de dag wel te kampen met overlast. Vluchten liepen vertraging op, werden geannuleerd of moesten uitwijken naar andere vliegvelden.Donderdagavond gaat het ook weer vriezen in de regio. De maximum temperatuur komt op -3 graden te liggen. De gemeente Den Haag heeft al aangegeven rond 1.30 uur te gaan strooien.