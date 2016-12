Kjeld Nuis onttroond door Sven Kramer op 1500 meter

ZOETERWOUDE - Sven Kramer heeft donderdag in Thialf de Nederlandse titel op de 1500 meter heroverd. De dertigjarige Fries, die woensdag bij de NK afstanden in Heerenveen al de 5000 meter won, eindigde in de achtste rit in een tijd van 1.45,82. Daaraan kon daarna ploeggenoot Kjeld Nuis uit Zoeterwoude verrassend genoeg niet tippen. De onttroonde titelhouder moest met zilver genoegen nemen met een tijd van 1.46,05. De 21-jarige Patrick Roest, ook van Team LottoNL-Jumbo, pakte brons (1.46,15).

De top drie van het klassement mag in februari meedoen aan de 1500 meter bij de WK afstanden in Gangneung, waar in 2018 het olympisch schaatstoernooi wordt afgewerkt. Koen Verweij, die de afgelopen maanden hard aan zijn vorm werkte, belandde als nummer vier net naast het podium (1.46,66).Kramer, Jan Blokhuijsen (zevende op de 1500 meter in 1.47,19) en Douwe de Vries (elfde in 1.48,64) verzekerden zich van een startbewijs voor het EK allround, dat over ruim een week in Thialf begint. Zij eindigden in het fictieve klassement over de 1500 en 5000 meter bij de eerste drie.Kramer behaalde zijn vierde Nederlandse titel op de 1500 meter. Vorig jaar nam Nuis het nationale kampioenschap van zijn kopman op de schaatsmijl over. Mede daardoor leek het vorige winter gedaan met de (olympische) ambities van Kramer op deze afstand. Aan het begin van dit seizoen won de drievoudige olympisch kampioen echter tot ieders verbazing de 1500 meter zowel bij de KNSB Cup als als bij de eerste wereldbeker in China.Kramer kon Nuis donderdag in Thialf verslaan dankzij een zeer sterke slotronde. De onttroonde kampioen verspeelde in de negende rit tijdens zijn laatste rondgang een marge van liefst twee seconden op de ijzersterke Fries.