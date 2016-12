Overval op woning Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer

Woningoverval in Zoetermeer. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Bij een flatwoning aan de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer is donderdagavond een overval gepleegd. De verdachte is nog voortvluchtig.





Via Burgernet worden mensen in de omgeving opgeroepen uit te kijken naar een man met Noord-Afrikaans uiterlijk, lang postuur en een sjaal voor het gezicht.





Naast de politie is er ook een ambulance opgeroepen. De politie kan niet zeggen of er een gewonde is gevallen.