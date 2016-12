Haagse verdachte van 500 kilo hasj onder voorwaarden vrijgelaten

DEN HAAG - Een 59-jarige Hagenaar die ervan wordt verdacht in het bezit te zijn geweest van 500 kilogram hasj, is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat zegt zijn advocaat Ad Westendorp donderdag tegen Omroep West.

Volgens Westendorp zei de officier van justitie in een pro formazitting dat er een groot en langdurig onderzoek loopt. Omdat het OM nog niet zou weten wanneer dat onderzoek is afgerond en daarnaast de verdachte een eigen bedrijf heeft, besloot de rechter om de verdachte onder voorwaarden vrij te laten.Naar aanleiding van een melding startte de politie in september een onderzoek in een bedrijfspand aan de Koppelstokstraat op Scheveningen . In dat pand werd de hasj gevonden, die is in beslag genomen.