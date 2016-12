Jonge daders overval Zoetermeer berecht: Jeugd-TBS en detentie

DEN HAAG - Nietsontziend, berekenend en meedogenloos, zo noemt de rechtbank de overval op een Zoetermeerse en haar 7-jarige dochter 25 februari dit jaar. Moeder en dochter werden om acht uur 's avonds in hun woning aan de Hofwegenstraat vastgebonden, de moeder ook nog mishandeld totdat ze bewusteloos raakte. De buit bestond uit veel geld, sieraden en horloges. Vandaag werden de drie jonge daders veroordeeld door de kinderstrafkamer van de Haagse rechtbank. De jongste veroordeelde (17) is VWO-scholier en tandartszoon. Hij kreeg net als de 18-jarige mededader jeugd-TBS en tien maanden jeugddetentie. De 19-jarige dader kreeg 20 maanden jeugddetentie waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De rechtbank noemt de methode waarop deze destijds nog maar 16-, 17- en 18-jarige daders te werk gingen 'schokkend en ontluisterend'. De jongste verdachte, die net als zijn vader tandarts wil worden en aan wie het financieel niets ontbrak, hoorde meisjes in zijn klas onopvallend uit over wanneer hun gezin op vakantie ging, en stal hun sleutelbossen. De daders kozen gezinnen waarvan ze dachten dat er veel geld was. Ze verkneukelden zich van tevoren bij de gedachte aan berooide klasgenootjes die bij thuiskomst een leeg huis zouden aantreffen.Dat bleek onder meer uit lacherige groepsvan de daders over zo'n klasgenootje: 'Ze moet straks ergens achter de ramen gaan werken...'. Drie keer braken ze zo in om een aanzienlijke buit te vergaren. Ook hadden ze er samen lol in om in de huizen een enorme ravage aan te richten.De vierde keer gingen ze verder. Toen een klasgenootje met haar vader mee was naar een voetbalwedstrijd besloten ze de achtergebleven moeder en het 7-jarige kind te overvallen. De moeder werd expres bewusteloos geslagen zodat zij de politie niet kon waarschuwen.Er waren jeugd-TBS maatregelen en jeugddetentiestraffen tot twintig maanden onvoorwaardelijk geëist door het openbaar ministerie tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. De daders moeten ook de schade vergoeden van de rechtbank, die loopt in de tienduizenden euro's. De daders kwamen bij justitie in beeld nadat helers werden betrapt die spullen uit de overvallen woningen op internet te koop aanboden.