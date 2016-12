Politie zoek dader van steekincident in Waddinxveen

Foto: John van der Tol

WADDINXVEEN - De recherche doet onderzoek naar een steekincident in een woning aan de Zuidplas op maandag 26 december. Dat laat de politie Waddinxveen op Facebook weten.

Afgelopen maandag omstreeks 13.30 uur kreeg de politie een melding dat er vermoedelijk een persoon was neergestoken in een woning. Ter plaatse bleek er inderdaad een gewonde te zijn, een 24-jarige man uit Waddinxveen. Het slachtoffer verklaarde in de woning te zijn neergestoken.



De dader is waarschijnlijk een blanke man die een blauwe trui met een Adidas-logo droeg en een blauwe pet (model baseball cap). Onbekend is in welke richting de man is vertrokken of wat de aanleiding van het steekincident was. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen werd behandeld.