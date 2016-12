Nieuwjaarsvuurwerk kijken en de tram gemist? Ga in Den Haag met de boot naar huis

Een foto op de route naar de Haringkade. Foto: Chris Schram

Den Haag - Zaterdagnacht licht overal in Nederland de hemel op met vuurwerk. Een prachtig gezicht, waar veel mensen vanaf het Scheveningse strand van willen genieten. De trams rijden echter maar tot 20:00 uur. Daar heeft Chris Schram van de Haagse Willemsvaart een sfeervolle oplossing voor. Je kunt dit jaar voor het eerst van het centrum naar Scheveningen varen. En weer terug natuurlijk.

Je kunt zaterdagavond om 20:00, 21:00, 22:00 en 23:00 uur op de boot stappen bij het opstappunt op de Prinsessegracht, ter hoogte van huisnummer 4.. Voor 10 euro vaar je van daar naar de Haringkade. Na een paar minuten wandelen ben je op het strand om van vuurwerk en vreugdevuren te genieten. Om 01:30 en 02:30 uur kun je weer terug naar het centrum.



Schram: 'We gaan kijken of dit een succes is. Normaal gesproken ben ik schipper en gids, maar nu gaan we vooral genieten,' vertelt hij. Er is niet eerder een bootdienst op deze route ingezet op oudjaarsnacht. 'Nu hebben we plek voor 12 mensen. Mijn andere boot is al terug naar zijn winterplekje. Maar als andere mensen dit net zo leuk vinden als ik nemen we volgend jaar natuurlijk ook een andere boot mee.'



Varen is veilig



Op een van de drukste nachten van het jaar maakt Schram zich niet druk om de veiligheid. 'De Prinsessegracht is heel rustig. Ook bij het eindpunt verwacht ik geen gek volk. Daar zijn het de buurten niet naar. Maar het is wel de bedoeling dat mensen zich van tevoren opgeven.'