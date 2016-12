West Wekker: Den Haag waarschuwt voor spookfacturen en vergader live met ons mee!

Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! In de aanloop naar het nieuwe jaar én het weekend is er weer van alles gebeurd donderdag. Zo waarschuwt de gemeente Den Haag voor spookfacturen en zijn drie jonge daders donderdag veroordeeld voor een overval in Zoetermeer. Meebepalen wat ons nieuws komende week wordt? Vergader dan vrijdag live met ons mee!

1. Gemeente Den Haag waarschuwt voor spookfacturen

De gemeente Den Haag waarschuwt op haar website donderdagavond voor mogelijke spookfacturen. De facturen op erfpachtcanon worden door de gemeente pas op 2 januari verstuurd, maar sommige Hagenaren hebben al een brief ontvangen.



2. Jonge daders overval Zoetermeer berecht: Jeugd-TBS en detentie

Donderdag zijn drie jonge daders veroordeeld door de kinderstrafkamer van de Haagse rechtbank. De jongste veroordeelde (17) is vwo-scholier en tandartszoon. Hij kreeg net als de 18-jarige mededader jeugd-tbs en tien maanden jeugddetentie. De 19-jarige dader kreeg 20 maanden jeugddetentie waarvan vijf maanden voorwaardelijk.



3. Scheveningen Noord wint vuurstapelstrijd

De vuurstapelstrijd lijkt beslecht. De politie Den Haag meldt in de nacht van donderdag op vrijdag dat de brandstapel op het Noorderstrand als eerste de 35 meter heeft bereikt.



4. 'Haagse rappers in Suriname opgepakt vanwege seksfilmpje'

Drie Haagse rappers zijn woensdag opgepakt door de Surinaamse politie vanwege een seksvideo. Dat meldt het Surinaamse dagblad De Ware Tijd donderdagavond.



5. Wil jij bepalen wat Omroep West vrijdag doet? Vergader vrijdag live met ons mee!

Je eigen ideeën inbrengen, meepraten over onderwerpen die op tv moeten verschijnen, het evalueren van de tv en radio-uitzending en welke verhalen moeten er worden gemaakt voor de website. Het wordt allemaal besproken in de redactievergadering van Omroep West. En jij kan vrijdag meedoen.







Vanavond op TV West

Westdoc: De Sleep. Honderden vissersschepen werden halverwege de vorige eeuw op de sleephellingen van Scheveningen gebouwd en gerepareerd. Het geluid van de stoomfluit, draaiende lieren, gehamer van staal op staal kenmerkte de 2de Scheveningse binnenhaven. Deze documentaire laat die periode weer herleven.

