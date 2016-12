Scheveningen Noord wint vuurstapelstrijd

DEN HAAG - De vuurstapelstrijd lijkt beslecht. De politie Den Haag meldt in de nacht van donderdag op vrijdag dat de brandstapel op het Noorderstrand als eerste de 35 meter heeft bereikt.

Jaarlijks worden op het Noorderstrand van Scheveningen en het Zuiderstrand bij Duindorp grote torens van pallets gebouwd. Die gaan met de jaarwisseling als vreugdevuur in vlammen op. Jarenlang was het traditiegetrouw de vraag wie in de nieuwjaarsnacht de grootste stapel had. Om veiligheidsredenen is dit jaar besloten dat de vuurstapels niet hoger mogen worden dan 35 meter.En dus was het dit keer de vraag: wie bereikt dat hoogtepunt als eerste? Volgens de politie blijkt uit een meting dat ze op het Noorderstrand dus al zo ver zijn.Het aansteken van de brandstapel op Scheveningen Noord wordt zaterdagavond live uitgezonden op TV West, vanaf 23.20 uur.