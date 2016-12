Zaklamp blijkt stroomstootwapen: twee jongens opgepakt

Foto's: Facebook politie Leidschendam-Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In de buurt van de Noordsingel in Leidschendam zijn woensdagavond twee jongens aangehouden voor verboden wapenbezit. Dat meldt de politie donderdagavond. De jongens hadden een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp bij zich.





Later bleek het stroomstootwapen achter het pand te liggen. Een van de jongens bekende in zijn huis nog eens acht stroomstootwapens en zeven messen te hebben liggen. Die zouden in het buitenland zijn gekocht.



De leeftijd van de twee verdachten is niet bekend.



LEES OOK: Politie houdt veelpleger (27) in Gouda aan met stroomstootwapen

Agenten deden een ronde in de wijk in verband met veel meldingen van jeugdoverlast. Toen de jongens de politie zagen schrokken ze en verdween een van hen achter een gebouw.Later bleek het stroomstootwapen achter het pand te liggen. Een van de jongens bekende in zijn huis nog eens acht stroomstootwapens en zeven messen te hebben liggen. Die zouden in het buitenland zijn gekocht.De leeftijd van de twee verdachten is niet bekend.

Door: Redactie Correctie melden