Vos zwaargewond na aanrijding in Loosduinen

Foto: Twitter politie Loosduinen

DEN HAAG - Op de Sportlaan in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een vos aangereden. Dat meldt de politie Loosduinen op Twitter. De automobilist die het dier moet hebben geraakt, reed door.





De politie laat via Twitter weten dat ook bij een aanrijding met een dier het niet de bedoeling is dat je als automobilist doorrijdt.





De vos werd zwaargewond langs de weg gevonden. Een medewerker van de dierenambulance heeft het dier meegenomen. Het is niet bekend hoe het nu met het beest gaat.

